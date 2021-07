Podlaski Dunin został drzewem roku 2021

Lipiec 1, 2021

Liczący niemal 400 lat dąb Dunin ze wsi Przybudki w powiecie hajnowskim został Drzewem Roku. Tak zdecydowali internauci w jedenastej odsłonie konkursu organizowanego przez ekologiczny Klub Gaja.

Do konkursu zgłoszono blisko 150 drzew z całego kraju, z czego 16 trafiło do finału. Dąb Dunin zdobył 7380 głosów, o ponad 250 więcej niż Dąb w Lublinie (woj. lubelskie), który zajął drugie miejsce.

– Puszcza Białowieska i okolice to miejsce obfitujące w wyjątkowe drzewa. Można by rzec, że to Sanktuarium Puszczańskich Olbrzymów, z których jednym z najbardziej znanych jest dąb Dunin. To wyjątkowe drzewo skradło serce wielu ludziom. „To nasza wizytówka” – mówi jeden z mieszkańców Przybudek i ma rację, bo wielu turystów z Polski i nie tylko przyjeżdża tutaj właśnie po to, bu go zobaczyć, zrobić przy nim pamiątkowe zdjęcie. Dunin to także charakterystyczny punkt spotkań. „Do zobaczenia przy dębie” – mówili mieszkańcy. Był i jest też inspiracją dla wielu artystów. Znalazł się m.in. na okładce płyty „Scenariusz” zespołu Hoyraky. Reżyser Beata Hyży-Czołpińska umieściła go w filmie „Wielkie drzewa” w cyklu reportaży „Czytanie Puszczy” – czytamy na stronie konkursu.

Drzewu nadał nazwę DUNIN Janusz Korbel – jeden z twórców ruchu ekologicznego – na cześć białoruskiego poety i dramaturga Wincentego Dunina-Marcinkiewicza.

Dąb Dunin to Pomnik Przyrody. Ma niemal 400 lat. Jego wysokość to trzynaście metrów, obwód – blisko siedem. Będzie reprezentował teraz Polskę w konkursie na Europejskie Drzewo Roku. (mt)