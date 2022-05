Piknik wojskowy w Tykocinie dla całych rodzin

Maj 19, 2022

źródło: zoom.mon.gov.pl źródło: zoom.mon.gov.pl

Spotkania z żołnierzami, pokaz sprzętu wojskowego, wspólny trening z Wojciechem Nowickim oraz Konradem Bukowieckim, pokazy grup rekonstrukcyjnych, koncert orkiestry wojskowej, czy występy zespołów mażoretek – to wszystko już w sobotę (21.05) na Placu Czarnieckiego w Tykocinie na pikniku militarnym „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.

„Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” to akcja ogólnopolska organizowana przez MON, by promować dobrowolną służbę wojskową – nową formę czynnej służby wojskowej.

– Na pikniku będzie można poznać wojsko od kuchni, zobaczyć nowoczesny sprzęt, który jest na wyposażeniu sił zbrojnych, będą przedstawiciele m.in. z jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej, jednostki z naszego regionu – 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy, czy 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, a znani sportowcy Wojciech Nowicki i Konrad Bukowiecki wspólnie poprowadzą trening dla uczestników pikniku – zachęca ppłk. Dariusz Szorc, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Nie zabraknie wojskowej grochówki i koncertu orkiestry wojskowej z Giżycka. Będą występy tykocińskiej grupy wokalnej, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego z Tykocina oraz zespołów mażoretek z Krypna i Jasionówki i pokaz praktycznych umiejętności kadetów Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Jak informuje ppłk Dariusz Szorc, na pikniku działać będzie punkt rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku, gdzie wszyscy zainteresowani uzyskają informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu będzie można wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty).

Piknik zaplanowano od 11:00 do 18:00.

W całym kraju odbędą się 32 pikniki. W województwie podlaskim poza Tykocinem, piknik zaplanowano także w Siemiatyczach na stadionie miejskim przy ul. Nadrzecznej 2. (at)