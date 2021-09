Piknik rodzinny na pożegnanie lata z Akcentem ZOO

Wrzesień 2, 2021

Białostocki magistrat zaprasza mieszkańców na „Pożegnanie lata z Akcentem ZOO”. W sobotę (04.09) w Parku Konstytucji 3 Maja odbędzie się rodzinny festyn.

Podczas festynu będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat form ochrony przyrody w quizie przyrodniczym. Na osoby, które zdobędą największą liczbę punktów, czekają atrakcyjne nagrody.

– Chcemy zachęcić mieszkańców do odwiedzania Akcentu ZOO, zwrócić uwagę na zagrożone gatunki zwierząt oraz potrzebę ich ochrony. Festyn to także okazja do spotkań integracyjnych i rodzinnych, które uniemożliwiała pandemia. Mamy nadzieję, że podczas festynu mieszkańcy w każdym wieku znajdą atrakcje dla siebie – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Chrońmy przyrodę, aby ocalić nasz wspólny świat – ludzi i zwierząt.

W programie festynu znajdują się także: kącik do malowania twarzy, klocki edukacyjne, kolorowe baloniki i kolorowanki przyrodnicze. Będzie to także okazja, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo segregować odpady. Najmłodsi będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na plenerze malarskim. W ramach poczęstunku na mieszkańców będzie czekać wata cukrowa i woda z saturatora.

Festyn „Pożegnanie lata z Akcentem ZOO” odbędzie się w godzinach 10.00-13.00 w Parku Konstytucji 3 Maja przy Akcencie ZOO od strony wybiegu wilków. (mt)