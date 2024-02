PIK w odnowionej kamienicy przy ul. Kilińskiego

Podlaski Instytut Kultury ma nową przestrzeń w zmodernizowanej i wyremontowanej zabytkowej kamienicy (gdzie była restauracja Mandarino) przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku. Jest odnowiona Galeria, Pokoje Pracy Twórczej, nowoczesna sala multimedialna oraz PIKoteka. To nowa przestrzeń przeznaczona do twórczych prezentacji i warsztatów – muzycznych, literackich, plastycznych.

– Chcielibyśmy stworzyć taki punkt na mapie województwa podlaskiego ale również na mapie Białegostoku tak, aby ludzie do nas przychodzili – mówi dyrektor PIK Wiktoria Wnorowska.

Remont generalny budynku kosztował 14 mln zł. To pieniądze z budżetu województwa i polskiego ładu. – Jako zarząd województwa podjęliśmy się zadania, aby doprowadzić do dobrego stanu obiekty kultury, które podlegają samorządowi, takie jak Teatr Dramatyczny czy kamienica przy Kilińskiego. Niektóre z nich nie były remontowane od dziesięcioleci. To wizytówki naszego regionu – wskazuje marszałek Artur Kosicki.

W najbliższą niedzielę,w godz. 12-16, podczas dnia otwartego, każdy będzie mógł obejrzeć odnowione sale, wziąć udział w warsztatach i pokazach oraz poznać ofertę instytucji. Będzie można zwiedzić Galerię PIK, PIKotekę (dawne Mandarino), salę multimedialną oraz artystyczne poddasze. Do wyboru: fotografia, haft, rysunek, film w technologii 3D, albo chwila relaksu z muzyką.

To nie koniec inwestycji w PIK. Rozpoczął się gruntowny remont Spodków, który potrwa dwa lata. (at)