Pierwsze Stypendia w nowym programie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej

4 grudnia, 2024

Fot.: Ernest Wójcik Fot.: Ernest Wójcik

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyła się szczególna ceremonia wręczenia stypendiów w ramach nowego programu, którego inicjatorem jest Rada Przemysłowo-Programowa wydziału. Celem programu jest wspieranie studentów oraz motywowanie ich do osiągania lepszych wyników w nauce, a także łączenie ich osiągnięć z potrzebami lokalnych firm.

Dziekan wydziału, dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB, podkreślił, że to pierwsze tego rodzaju stypendium przyznawane w regionie północno-wschodnim. „Ten program stypendialny ma na celu wsparcie studentów i motywowanie ich do lepszego studiowania. Jest to wyróżnienie, które nie łączy się z innymi stypendiami, a docenia osiągnięcia studentów, jakie połączyli z potrzebami firm” – zaznaczył.

W gronie wyróżnionych studentów znalazł się Michał Kruszewski, student III semestru Elektrotechniki. Kruszewski wskazał, że stypendium to nie tylko wsparcie finansowe, ale i stabilizacja na przyszłość. „Nie tylko wyniki nauki były brane pod uwagę, ale także umiejętności, a także rozmowa kwalifikacyjna, podczas której mogliśmy się zaprezentować. To daje mi poczucie, że po ukończeniu studiów będę miał na pewno pracę, co eliminuje stres związany z przyszłością” – powiedział Michał.

Obok Michała, stypendia otrzymali także Dominika Danielczuk, Kacper Hendo oraz Karolina Siniło.

Zarówno przewodniczący Rady Przemysłowo-Programowej, jak i dziekan wydziału zapowiedzieli, że kolejna edycja programu stypendialnego planowana jest za rok, co zapewne przyciągnie jeszcze większą liczbę ambitnych studentów pragnących rozwijać swoje umiejętności i kariery. (ew)

Relacja Ernesta Wójcika: