Pierwsze „czternastki” ZUS wypłaci 1 września

30 sierpnia, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Lada dzień rozpoczną się wypłaty pierwszych „czternastek”. Pierwsi seniorzy otrzymają je z początkiem września. Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 złotych brutto.

– Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przy czym, aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 złotych. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 złotych brutto. Emeryt, który otrzymuje świadczenie podstawowe w wysokości 4500 złotych brutto, również otrzyma dodatkową gratyfikację, która wyniesie 829,50 złotych netto – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie, nie trzeba składać wniosku, ponieważ ZUS wypłaci pieniądze z urzędu.

Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Będzie można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona każdemu uprawnionemu proporcjonalnie. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. (mt)