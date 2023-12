Pięć książek idealnych na świąteczny prezent

12 grudnia, 2023

Kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, dachy pokrywają się warstwą białego puchu, a domy zaczyna wypełniać zapach goździków, cynamonu i pomarańczy, to znak, że wielkimi krokami zbliża się ten najbardziej magiczny czas w roku i pora już zacząć świąteczne przygotowania. Od czego zacząć? Od lukrowania pierniczków, ubierania choinki czy może od zakupu prezentów? Niezmiennie od lat to właśnie książki zajmują czołowe miejsce na liście najbardziej pożądanych gwiazdkowych podarków, ale jak znaleźć odpowiednią pozycję wśród tysięcy tytułów dostępnych w księgarniach?

Oto pięć książek idealnych na prezent świąteczny:

„Telefon od Mikołaja” Magdalena Witkiewicz

Tej autorki po prostu nie mogło zabraknąć na liście prezentowych przebojów, bo uważana jest ona za specjalistkę od szczęśliwych zakończeń. Tuż przed Bożym Narodzeniem uzależniona od coli i popcornu Wincentyna postanawia przenieść się domu opieki Happy End i nie ma pojęcia, że ta decyzja oznaczać będzie dla niej początek zupełnie nowego życia. Przezabawne perypetie budzących ogromną sympatię bohaterów, gorączkowe przygotowania do kolacji wigilijnej i dużo uśmiechu – to gotowy przepis na świąteczny relaks z książką!

„Hobbit” J.R.R. Tolkien

Arcydzieło fantasy, które zachwyca kolejne pokolenia czytelników. Porywająca, prawdziwie magiczna i doprawiona szczyptą humoru opowieść o niesamowitej podróży, którą czyta się jednym tchem. Jeżeli nie jesteśmy pewni, co wybrać, zawsze warto postawić na klasykę, a to wyjątkowo eleganckie wydanie w twardej oprawie, z tasiemką i przepięknymi ilustracjami Alana Lee zachwyci nie tylko miłośników gatunku i z pewnością będzie ozdobą każdej domowej biblioteczki.

„Polskie góry zimą. 25 nieoczywistych szlaków” Tomasz Habdas

Ciekawie napisany i szalenie praktyczny poradnik dla wszystkich tych, którzy planują zimowe wyprawy w góry. Jak przygotować się do wędrówki i wybrać odpowiednią trasę, by móc spokojnie podziwiać górskie widoki, a potem bezpiecznie wrócić do domu? Mnóstwo przydatnych wskazówek, szczegółowe opisy szlaków, czasy przejścia i profile wysokościowe, mapki, historie regionów plus garść mniej lub bardziej znanych legend oraz górskich anegdot, a wszystko to opatrzone dziesiątkami zachwycających zdjęć.

„Niezwykle szlachetne stworzenia” Shelby Van Pelt

Poruszająca historia ku pokrzepieniu serc i wymarzony prezent dla osób, które potrzebują uderzeniowej dawki pozytywnej energii. Tove i Marcel są otoczeni ludźmi, ale czują się okropnie samotni. Ona jest sprzątaczką w oceanarium, on pomieszkuje w nim od lat i łączy ich przyjaźń. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby Marcel nie był ośmiornicą olbrzymią. Może głowonogi nie kojarzą się zbytnio ze świętami, ale ta nieco baśniowa książka daje do myślenia i dostarcza pierwszorzędnej rozrywki. Moc wzruszeń – gwarantowana!

„Kraina Zeszłorocznych Choinek” Joanna Szarańska

Ciepła i urocza, ale nieprzesłodzona opowieść o mieszkańcach małego miasteczka, których losy splatają się wokół niezwykłego sklepu prowadzonego przez starszego pana. Można w nim znaleźć jedyne w swoim rodzaju ozdoby choinkowe, ale czy ogarnięci przedświąteczną gorączką i mierzący się z problemami życia codziennego ludzie będą umieli dostrzec ich piękno i poczuć prawdziwą magię świąt? Pachnącą igliwiem książkę najlepiej podarować w pakiecie z „Krainą Spełnionych Życzeń”.

Najnowszy bestseller czy coś z klasyki? Mroczny kryminał, płomienny romans, a może literatura faktu, album albo poradnik? Wybór jest tak szeroki, że na pewno każdy znajdzie idealny prezent dla ukochanej osoby. Dzięki Kubusiowi Puchatkowi wiemy, że „sztuka dawania podarunku polega na tym, aby ofiarować coś, czego nie można kupić w żadnych sklepie”, ale wśród prezentów, które kupić jednak możemy, nie ma lepszego niż książka.

