Perspektywy 2021. Pięć podlaskich uczelni uwzględniono w rankingu najlepszych szkół wyższych w Polsce

Czerwiec 22, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Pięć podlaskich uczelni znalazło się w Rankingu Uczelni Wyższych „Perspektywy” 2021.

Najwyższe, 21. miejsce zajmuje Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W ubiegłym roku uczelnia plasowała się o 2 pozycje niżej. Na 38. lokacie znalazł się natomiast Uniwersytet w Białymstoku, który spadł z 36. pozycji. Politechnika Białostocka znalazła się zaś na 52. miejscu, poprawiając swój wynik o jedno miejsce.

Najlepszą uczelnią akademicką w Polsce jest Uniwersytet Jagielloński, który minimalnie wyprzedził Uniwersytet Warszawski. Na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie: Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący prawie 100 szkół wyższych (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora; Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący prawie 50 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra; Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 20 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym; Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 71 kierunków studiów, w tym wydzielony Ranking Studiów Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

W Rankingu Uczelni Niepublicznych uwzględniono Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, która zajęła 28. miejsce. Z kolei w Rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych trzecie miejsce zajęła Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. (mt)