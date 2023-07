Peleton Pamięci znowu przejedzie przez Białystok

18 lipca, 2023

Peleton Pamięci 2022, źródło: Muzeum Pamięci Sybiru Peleton Pamięci 2022, źródło: Muzeum Pamięci Sybiru

Pod koniec sierpnia przez Białystok przejedzie siódmy już Peleton Pamięci. Wydarzenie upamiętniające ofiary sowieckich represji podobnie jak w roku ubiegłym będzie miało wymiar międzynarodowy. Podobne inicjatywy będą też miały miejsce w Wilnie, Rydze i prawdopodobnie również Kiszyniowie.

Białostocki Peleton Pamięci to inicjatywa Muzeum Pamięci Sybiru. W tym roku peleton wyruszy z placu przed Teatrem Dramatycznym.

– To miejsce jest bardzo ważne dla upamiętniania tych losów okupacyjnych Białegostoku, bo tam odbywało się referendum – ustawione oczywiście, fikcyjne – mające ogłosić, że mieszkańcy tych terenów pragną włączenia do Związku Sowieckiego. Jest to oczywiście wierutnym kłamstwem, ale wiemy, że sowiecki system tak działał i dzisiaj zresztą rosyjski system dokładnie tak samo działa we wschodnich terenach Ukrainy. To jest bardzo ważne, by o tym konkretnym mechanizmie głośno mówić, bo on się powtarza, on jest realizowany od tamtych czasów do dzisiaj i tylko znajomość tego mechanizmu może nas uchronić – mówi dr Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru, jeden z organizatorów Peletonu Pamięci.

Przejeżdżając ulicami Białegostoku rowerzyści będą odkrywać miejsca związane z historią Białegostoku lat okupacji.

– Trasa jest troszkę zmienia, bo co roku chcemy pokazać inne miejsca, które są związane z okupacją sowiecką. Tych miejsc wbrew pozorom w Białymstoku jest całkiem sporo. Całą trasę mamy już opracowaną – dodaje dr Popławski.

W Peletonie może wziąć udział każdy. Nie trzeba się wcześniej zgłaszać, ale Muzeum Pamięci Sybiru zachęca, by to zrobić. Można to zrobić tutaj.

– Na wszystkie te osoby, które się do nas zgłoszą, czeka specjalny upominek. To jest rodzaj takiej wpinki w szprychy, którą planujemy co roku, w kolejnych edycjach modyfikować. Każdy, kto będzie do nas co roku przybywał będzie miał kolejne takie pamiątkowe „szprychówki” – jak to się fachowo nazywa wśród braci kolarskiej. Także w tym roku pierwsza taka pamiątkowa „szprychówka” dla osób, które się zarejestrują przez formularz dostępny na naszej stronie oraz na wydarzeniu na Facebooku – mówi dr Popławski.

W 2022 roku w Peletonie Pamięci wzięło udział 150 osób. Wtedy, przejeżdżając ulicami Białegostoku, odkrywano miejsca, które były świadkami zdarzeń, jakie nastąpiły po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow. Paktu, który zburzył porządek w Europie Środkowo-Wschodniej i poprzedził wybuch II wojny światowej. Dla Polski bezpośrednią konsekwencją paktu była utrata niepodległości, a dla mieszkańców polskich Kresów – sowieckie represje, które pokazywane są na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru.

Tegoroczna odsłona Peletonu Pamięci zaplanowana jest na sobotę, 26 sierpnia. (mt)

Z dr Piotrem Popławskim z Muzeum Pamięci Sybiru o tegorocznej odsłonie Peletonu Pamięci rozmawiała Małgorzata Turecka: