Panele solarne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku

Październik 20, 2021

źródło: WORD w Białymstoku

Elektrownia fotowoltaiczna w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku już działa. Została uruchomiona po trzech miesiącach testów.

Widać już pierwsze wymierne korzyści. Rachunki za energię spadły o ponad połowę.

– To efekt dwuletnich starań o realizację tej inwestycji poczynając od udziału w konkursie o środki europejskie na ten cel aż do jego ostatecznej realizacji. Dzięki tej inwestycji nie tylko oszczędzamy publiczne pieniądze, ale również jesteśmy przyjaźni dla środowiska. W ubiegłym roku zainstalowaliśmy w budynku administracyjnym i na placu egzaminacyjnym energooszczędne lampy ledowe. Jesteśmy zeroemisyjni: to znaczy, że nasze panele produkują tyle energii ile jej zużywamy w ośrodku. Mam nadzieję, że nasz przykład podziała na inne jednostki publiczne – powiedział Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku.

Inwestycja kosztowała ponad 250 tys. złotych. Ponad 70 procent tej kwoty to pieniądze z Unii Europejskiej.

– Panele ułożyliśmy na dachu tak, aby mieć do nich łatwy dostęp. Szczególnie zimą, gdy trzeba będzie je odśnieżać. A ponieważ wokół naszej siedziby nie ma wysokich budynków, ani drzew, które panele zacieniają, wykorzystanie energii słonecznej jest znakomite – dodaje szef białostockiego WORD-u. (mt)