Oszustwo „na policjanta”. 25-latek trafił do aresztu na 3 miesiące

Listopad 20, 2020

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Podlascy policjanci zatrzymali w Warszawie kolejną osobę podejrzaną o oszustwo metodą „na policjanta”. 25-latek usłyszał zarzut oszustwa. Decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu.

Do zdarzenia doszło na początku września. Wówczas do starszej kobiety z Białegostoku zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta, który poinformował seniorkę, że oszuści próbują wziąć kredyt na podrobiony dowód osobisty kobiety.

Dodał, że wraz z prokuratorem, który za chwilę potwierdzi jego wersję, rozpracowują grupę przestępczą. Oszuści polecili kobiecie przekazać wszystkie swoje oszczędności, celem ich przechowania. Niestety mieszkanka Białegostoku uwierzyła w historię oszustów i instruowana przez nich przekazała pieniądze. Dodatkowo seniorka wzięła kredyt, który następnie przelała na wskazane przez oszustów konto. W efekcie kobieta straciła ponad 120 tys. złotych.

25-letni mieszkaniec Warszawy to już kolejna osoba zatrzymana do tej sprawy. Pierwszy z podejrzanych to 19-latek, który wpadł w ręce policjantów pod koniec września, również w Warszawie. (mt/mc)