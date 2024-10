Ósmy Koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery za nami! Zobacz i posłuchaj jak było

19 października, 2024

2024-10-18-Koncert-Kultowej-Akadery-fot-Dariusz-Piekut 2024-10-18-Koncert-Kultowej-Akadery-fot-Dariusz-Piekut

Dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy byli z nami na wczorajszym Koncercie Listy Przebojów Kultowej Akadery! Wasza obecność, energia i zaangażowanie uczyniły ten wieczór niezapomnianym. Cieszymy się, że mogliśmy razem przeżywać te muzyczne chwile i już nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy się za rok!

2024-10-18-Koncert-Kultowej-Akadery-fot-Dariusz-Piekut Zdjęcie 1 z 95 2024-10-18-Koncert-Kultowej-Akadery-fot-Dariusz-Piekut

Wczorajszy koncert to nasze wspólne święto, a na scenie nie zabrakło wyjątkowych artystów. Rusted Teeth rozpoczęli ten wieczór pełen emocji. Ich punkowe brzmienia, w tym utwór „You Don’t Seem To Realize”, rozgrzały publiczność i przygotowało na to co nadejdzie dalej.

Na scenie pojawiła się także Ilona Karpiuk z zespołem Ilo & Friends, zachwycając swoją niezwykłą interpretacją utworów w języku polskim i białoruskim. Publiczność miała okazję doświadczyć jej niepowtarzalnego talentu, który wzbogaca białostocką scenę muzyczną.

Zespół Blenders, który już od lat zachwyca swoją mieszanką rocku i funka, porwał publiczność swoimi największymi hitami, w tym kultowym „Ciągnik”. Lupa również nie zawiódł, prezentując niezapomniany występ, a ich utwór „Programy” przez wiele miesięcy królował na naszej liście.

Jeszcze raz dziękujemy za wspólne chwile i do zobaczenia za rok na kolejnym Koncercie Listy Przebojów Kultowej Akadery! (pc)

Posłuchaj jak było: