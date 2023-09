Organizacja wyborów parlamentarnych w Białymstoku

12 września, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Głosować będzie można w tych samych lokalach wyborczych, w których głosowało się podczas poprzednich wyborów.

W Białymstoku działać będzie 185 lokali wyborczych, które otwarte będą od 7:00 do 21:00. Będą to głównie placówki oświatowe. Lokale wyborcze zostaną także utworzone w szpitalach, domach opieki, zakładzie karnym czy areszcie śledczym. Głosować także będzie można korespondencyjnie.

Jeżeli ktoś planuje w tym czasie wyjazd, może dopisać się do spisu wyborców w innym miejscu. Najprościej jednak pobrać z urzędu zaświadczenie o prawie do głosowania. Najpierw trzeba złożyć wniosek.

– Składamy wniosek w formie pisemnej, nie możemy tego zrobić w formie elektronicznej. Z takim zaświadczeniem możemy głosować wszędzie. Co ważne takie zaświadczenie możemy pobrać w dowolnym urzędzie – mówi dyrektor Biura Rady Miasta, Andrzej Matys.

Stosowne zaświadczenie trzeba odebrać do 12 października. Także do 12 października należy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania, a do 6 października wniosek dotyczący głosowania przez pełnomocnika.

Z inicjatywy prezydenta Tadeusza Truskolaskiego na najbliższej sesji rady miasta (18 września) radni zajmą się projektem uchwały dotyczącym bezpłatnej w dniu wyborów białostockiej komunikacji miejskiej.

– Występuję z projektem uchwały, żeby 15 października komunikacja miejska w Białymstoku była bezpłatna, zarówno w pierwszej jak i w drugiej strefie. Chcemy spowodować, żeby jak największa liczba osób wzięła udział w tym obywatelskim akcie demokratycznym – tłumaczył Truskolaski.

Podobnie jak w poprzednich latach osoby poruszające się na wózkach będą mogły skorzystać z możliwości dowiezienia do lokalu wyborczego. Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku – telefonicznie: 85 744 34 04, natomiast w dniu wyborów będą przyjmowane od godz. 7.00 do 20.30. (mt)