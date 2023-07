Opieka koordynowana obejmuje także dzieci

4 lipca, 2023

źródło: Canva źródło: Canva

Od początku lipca z opieki koordynowanej w placówkach POZ mogą korzystać osoby poniżej 18 roku życia.

Zakres badań i konsultacji opieki koordynowanej dedykowany jest przede wszystkim osobom dorosłym z chorobami przewlekłymi, jednak w uzasadnionych medycznie przypadkach powinny korzystać z niej również dzieci.

– Kolejna grupa pacjentów jest objęta opieką koordynowaną w swojej przychodni POZ – mówi Beata Leszczyńska, rzecznik prasowy podlaskiego oddziału NFZ. – Pacjent zyskuje przede wszystkim wygodę, ponieważ będzie miał w jednym miejscu więcej wizyt i badań. Zyskuje też czas, ponieważ to koordynator, którego również do POZ wprowadziła opieka koordynowana, będzie dbał o to by proces leczenia przebiegał zgodnie z indywidualnym planem opieki medycznej i będzie umawiał wizyty.

Opieka koordynowana to dla pacjenta kompleksowe badania, ciągłość leczenia, dostępność od badań i edukacja z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

– Opieka koordynowana umożliwia pacjentowi z chorobą przewlekłą z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc czy endokrynologii leczenie w jednym ośrodku u różnych specjalistów takich jak kardiolog, diabetolog, endokrynolog, pulmonolog czy alergolog. Lekarz POZ ma do dyspozycji szerszy wachlarz badań diagnostycznych. W sytuacjach medycznie uzasadnionych będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty np.: pakiet badań tarczycowych, spirometria, EKG wysiłkowe, USG Doppler, będzie mógł równie założyć Holter – dodaje Beata Leszczyńska.

Jednocześnie od 1 lipca w województwie podlaskim jest o 7 placówek więcej realizujących opiekę koordynowaną. W sumie w regionie jest 97 takich przychodni. (hk)