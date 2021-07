Ogród deszczowy, rabaty, drzewa i krzewy. Białystok wzbogaci się o dwa parki kieszonkowe

Lipiec 7, 2021

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

W Białymstoku już wkrótce powstaną dwa nowe parki kieszonkowe. Jeden będzie przy ulicy Andersa, drugi na osiedlu Nowe Miasto.

Oba parki będą miały powierzchnię około pół hektara. Park kieszonkowy przy ulicy Gen. Wł. Andersa powstanie na niezagospodarowanych działkach gminnych w sąsiedztwie wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

– To jest w tej chwili teren nieuporządkowany, dziki, ale chcę zapewnić, że wszystkie drzewa w tym miejscu pozostaną. Będzie to teren uporządkowany i jednocześnie będzie tu też ogród deszczowy, czyli takie miejsce, które będzie zbierało deszczówkę do wykorzystania na inne cele, a jednocześnie z roślinami oczyszczającymi wodę – powiedział prezydent miasta, Tadeusz Truskolaski.

Ogród deszczowy będzie miał kształt nieregularnej plamy, przypominającej rabatę, jednak zagoszczą tu roślinny nie tylko ozdobne, ale także oczyszczające wodę. Zastosowanie warstw filtrujących wraz z odpowiednią roślinnością spowoduje, że ogród deszczowy stanie się mini oczyszczalnią wód opadowych. System korzeniowy roślin pochłonie te zanieczyszczenia, wykorzysta do budowy własnych tkanek a podczyszczona woda przeniknie do głębszych warstw gleby.

Jak dodaje Andrzej Karolski, dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w białostockim magistracie kolejne takie ogrody deszczowe w najbliższych latach mają pojawiać się w Białymstoku.

– Taki ogród deszczowy oprócz walorów estetycznych, ma również walory zagospodarowania wód opadowych, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy zmienia się klimat, kiedy miasta są zalewane gwałtownymi ulewami. Taki ogród na pewno pomoże unormować te stosunki wodne, poprawi klimat i zlikwiduje te wszystkie elementy dotyczące wyspy ciepła w miastach, które niestety się pojawiają – mówił Karolski.

Park kieszonkowy przy ul. Andersa powstanie z inicjatywy miasta. W proces tworzenia parku zaangażowano mieszkańców, którzy podczas konsultacji społecznych wyrazili swoje opinie dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu.

Jedną z propozycji mieszkańców było ustawienie ekranów akustycznych i zgodnie z ich wolą wzdłuż ul. Gen. Wł. Andersa pojawią się zielone ekrany w formie wysokich metalowych trejaży porośniętych pnączami ozdobnymi, które będą chroniły przed hałasem.

Na terenie parku istniejąca zieleń zostanie zachowana i uporządkowana. Planowane jest posadzenie dodatkowych drzew i krzewów liściastych. Pojawią się tu również byliny ozdobne, trawy oraz pnącza. Wytyczone zostaną ciągi pieszo-rowerowe oraz piesze alejki, które wykonane zostaną z materiałów przepuszczalnych. Wśród elementów małej architektury pojawią się huśtawki, komplety mebli „piknikowych”, ławki, ławka z przewijakiem, stojaki rowerowe oraz pojemniki na śmieci. Teren parku zostanie oświetlony przy zastosowaniu opraw skierowanych ku dołowi. To po to, aby uniknąć w przestrzeni rozproszonego światła, które wpływa niekorzystnie na nietoperze i sowy.

Park kieszonkowy na osiedlu Nowe Miasto zostanie zaś zbudowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Powstaną tam ścieżki, mały plac zabaw, nasadzenia drzew i krzewów liściastych, rabaty bylinowo-ziołowe, łąka kwietna. Będzie oświetlenie, elementy małej architektury i żywa altana. Celem realizacji tego projektu jest stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla. Parki kieszonkowe to publicznie dostępne przestrzenie miejskie o niewielkich rozmiarach, zagospodarowane tak, by umożliwić mieszkańcom różne formy wypoczynku na świeżym powietrzu w bliskim kontakcie z zielenią.

Przetarg na realizację obu parków kieszonkowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostanie ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Zakończenie tych inwestycji planowane jest w grudniu.

W Białymstoku jest już jeden park kieszonkowy. Powstał przy ul. Parkowej. Został oddany do użytku we wrześniu 2020 roku. (mt)