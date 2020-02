Ogłoszono przetarg na pierwszy odcinek S19 w województwie podlaskim

Luty 24, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła przetarg na budowę pierwszego w Podlaskiem ponad 5-kilometrowego odcinka drogi S19 od Dobrzyniewa do węzła Białystok Zachód.

To właśnie w miejscu węzła krzyżować się będzie istniejąca S8 z powstającą drogą ekspresową S19, czyli trasy do granicy z Białorusią, czy na południe do Lublina. Odcinek od Dobrzyniewa do Białegostoku będzie miał 5 kilometrów i 300 metrów. Planowane są 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, a całość ma być przystosowana do najcięższego ruchu. Droga krajowa nr S8 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 i przebiegać pod nią. W ramach zadania wybudowanych będzie 10 obiektów inżynierskich, w tym dwa przejścia nad rzekami Supraśl i rzeką Białą oraz jeden wiadukt kolejowy.

Oferty przetargowe będą przyjmowane do 14 kwietnia. Budowa ma potrwać od 2022 do 2024 roku.

2020 – rokiem przetargów

GDDKiA w I półroczu roku planujemy jeszcze ogłosić przetargi w systemie Projektuj i Buduj na prawie 50 kilometrów drogi ekspresowej S19 w okolicach Białegostoku. Natomiast w II półroczu zamierza ogłosić postępowania dla południowych odcinków realizacyjnych S19 o łącznej długości 68 km. Do końca roku powinien zostać ogłoszony przetarg na 17-kilometrowy odcinek Kuźnica – Sokółka Północ, na płn.-wsch. od Białegostoku. (ea/mc)