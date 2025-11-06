Odzyskana naczepa warta 160 tysięcy złotych. Kontrola KAS na trasie S61 zakończyła się zatrzymaniem kierowcy

6 listopada, 2025

źródło Podlaska KAS źródło Podlaska KAS

Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odzyskali naczepę pochodzącą z przestępstwa. Do zatrzymania doszło na trasie ekspresowej S61, podczas rutynowej kontroli ciężarówki przewożącej sadzonki i kwiaty z Holandii na Litwę. Mundurowi z Oddziału Celno-Skarbowego w Budzisku szybko zauważyli, że coś jest nie tak z numerami identyfikacyjnymi pojazdu.

Nieprawidłowe numery i ślady ingerencji

Podczas kontroli stwierdzono, że numer VIN na ramie naczepy nosi ślady ingerencji. Dodatkowo numery na osiach były zatarte, a tabliczki znajdujące się na agregatach chłodniczych wyglądały na nieoryginalne. Tego typu modyfikacje to częsta praktyka osób, które próbują ukryć przestępcze pochodzenie pojazdu przed służbami kontrolnymi.

System Informacyjny Schengen potwierdził podejrzenia

Aby zweryfikować pochodzenie naczepy, funkcjonariusze sprawdzili dane w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). Rejestr jednoznacznie wskazał, że chłodnia figuruje jako utracona na terenie Finlandii. Tym samym potwierdzono, że pojazd pochodzi z przestępstwa i został wprowadzony na rynek transportowy nielegalnie.

Kierowca zatrzymany

Ciężarówką kierował 35-letni obywatel Białorusi. Został on zatrzymany wraz z zestawem pojazdów i przekazany policji, która prowadzi dalsze czynności wyjaśniające.

Śledczy ustalają między innymi:

czy kierowca wiedział o przestępczym pochodzeniu naczepy,

jakie osoby lub grupy pośredniczyły w jej wprowadzeniu do obiegu,

gdzie miała trafić po przewiezieniu na Litwę.

Wartość naczepy i znaczenie działań KAS

Szacunkowa wartość rynkowa odzyskanej naczepy to 160 tys. zł. Kierowca wraz z pojazdem zostali zatrzymani. Dalsze czynności będą prowadzić funkcjonariusze z Komedy Miejskiej Policji w Suwałkach, którzy przejęli sprawę.

(pc)