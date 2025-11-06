Home Wiadomości Odzyskana naczepa warta 160 tysięcy złotych. Kontrola KAS na trasie S61 zakończyła się zatrzymaniem kierowcy

Wiadomości

6 listopada, 2025

Odzyskana naczepa warta 160 tysięcy złotych. Kontrola KAS na trasie S61 zakończyła się zatrzymaniem kierowcy

Skradziona w Finlandii naczepa, zabezpieczona w Budzisku źródło Podlaska KAS
Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odzyskali naczepę pochodzącą z przestępstwa. Do zatrzymania doszło na trasie ekspresowej S61, podczas rutynowej kontroli ciężarówki przewożącej sadzonki i kwiaty z Holandii na Litwę. Mundurowi z Oddziału Celno-Skarbowego w Budzisku szybko zauważyli, że coś jest nie tak z numerami identyfikacyjnymi pojazdu.

 

Nieprawidłowe numery i ślady ingerencji

Podczas kontroli stwierdzono, że numer VIN na ramie naczepy nosi ślady ingerencji. Dodatkowo numery na osiach były zatarte, a tabliczki znajdujące się na agregatach chłodniczych wyglądały na nieoryginalne. Tego typu modyfikacje to częsta praktyka osób, które próbują ukryć przestępcze pochodzenie pojazdu przed służbami kontrolnymi.

System Informacyjny Schengen potwierdził podejrzenia

Aby zweryfikować pochodzenie naczepy, funkcjonariusze sprawdzili dane w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). Rejestr jednoznacznie wskazał, że chłodnia figuruje jako utracona na terenie Finlandii. Tym samym potwierdzono, że pojazd pochodzi z przestępstwa i został wprowadzony na rynek transportowy nielegalnie.

Kierowca zatrzymany

Ciężarówką kierował 35-letni obywatel Białorusi. Został on zatrzymany wraz z zestawem pojazdów i przekazany policji, która prowadzi dalsze czynności wyjaśniające.
Śledczy ustalają między innymi:

  • czy kierowca wiedział o przestępczym pochodzeniu naczepy,

  • jakie osoby lub grupy pośredniczyły w jej wprowadzeniu do obiegu,

  • gdzie miała trafić po przewiezieniu na Litwę.

Wartość naczepy i znaczenie działań KAS

Szacunkowa wartość rynkowa odzyskanej naczepy to 160 tys. zł. Kierowca wraz z pojazdem zostali zatrzymani. Dalsze czynności będą prowadzić funkcjonariusze z Komedy Miejskiej Policji w Suwałkach, którzy przejęli sprawę.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Białystok tworzy centra ewaku ... więcej
Akcja „Dzieciństwo bez ... więcej
Wieczorem Jagiellonia Białyst ... więcej
ulotki promujące jesień z bluesem 2025
40. „Jesień z Bluesem” w ... więcej
Skradziona w Finlandii naczepa, zabezpieczona w Budzisku
Odzyskana naczepa warta 160 ty ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.