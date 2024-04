Nowym rektorem Uniwersytetu w Białymstoku został Profesor Mariusz Popławski

24 kwietnia, 2024

Profesor Mariusz Popławski, znany ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i Dziekan Wydziału Prawa, został wybrany na stanowisko nowego rektora Uniwersytetu w Białymstoku.

Decyzję tę podjęło Kolegium Elektorów największej uczelni w regionie, wybierając go na kolejną czteroletnią kadencję. Nowy rektor wyraził swoje zamiary skoncentrowane na podniesieniu prestiżu naukowego tej instytucji, jako główny cel swojej pracy w nadchodzących latach. Profesor Mariusz Popławski nie stanął do wyborów rektorskich w pojedynkę. Konkurencję stanowiła także obecna prorektor, profesor Izabela Święcicka, która jednak przegrała w głosowaniu elektorów. Z kolei dotychczasowy rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Robert Ciborowski, zakończył swoją kadencję po dwóch kolejnych okresach i nie mógł już ponownie startować w wyborach na to stanowisko. (mg)