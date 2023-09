Nowy sezon artystyczny 2023/2024 OiFP

19 września, 2023

Konferencja nowy sezon OiFP/ Fot. A. Topczewska

Premiery, koncerty, wielkie dzieła i wspaniali wykonawcy: Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na nowy, 69. już sezon artystyczny 2023/2024.

– 23 września rozpoczynamy działalność sceniczną widowiskiem rewiowym „Brodway Dance Club”. Rozpoczynamy też naszą działalność edukacyjną wyjazdowymi warsztatami w ramach programu Kultura Dostępna i będzie to projekt „Rozśpiewany Fredro”. W listopadzie powraca bajka muzyczna „Adonis ma gościa”. 15 grudnia premiera dla najmłodszych – bajka w ramach spektakli familijnych: „Księgi czarodziejskiego fletu” . Z kolei 10 maja 2024 premiera światowa: opera „Pajace” Leoncavalla i „Cavalleria rusticana” Mascagniego – mówi prof. Violetta Bielecka, dyrektor OiFP.

OiFP wznawia też operetkę Lehara „Wesoła wdówka”, „Barona Cygańskiego” Straussa, a w Wielkim Poście musical „Jesus Christe Superstar”.

Tradycyjnie OiFP zaprasza na cykl koncertów na żywo z Metroolitan Opera. W tym sezonie pojawią się znakomite tytuły: „Nabukko” Verdiego, „Carmen” Bizeta, „Madame Buterfly” Pucciniego czy „Moc Przeznaczenia” Verdiego.

– Nadchodzący sezon, a rozpoczynamy już 6 października, to bogate propozycje OiFP: wielkie koncerty, także związane z postacią Jana Pawła II, Dniem Niepodległości. To także oratorium tuż przed Bożym Narodzeniem i koncert sylwestrowy – mówi Mirosław Jacek Błaszczyk, kierownik artystyczny i pierwszy dyrygent Opery i Filharmonii Podlaskiej. (at)

O szczegółowych planach w nowym sezonie artystycznym Opery i Filharmonii Podlaskiej mówią: prof. Violetta Bielecka, dyrektor OiFP i Mirosław Jacek Błaszczyk, kierownik artystyczny i pierwszy dyrygent OiFP: