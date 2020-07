Nowy rekord w przekazywaniu 1 proc. podatku. OPP dostaną dużo więcej niż przed rokiem

Lipiec 3, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Organizacje pożytku publicznego mają powody do radości. Jak wynika z wyliczeń podlaskiej KAS w tym roku trafi do nich rekordowa kwota przekazana przez podlaskich podatników.

W stosunku do roku poprzedniego liczba podatników-darczyńców wzrosła o ponad 8 tysięcy. A to oznacza, że organizacje pożytku publicznego dostaną o ponad 1,8 mln złotych więcej – w sumie ponad 22,4 mln złotych.

– Gdyby każdy rozliczający się podatnik z Podlasia, przekazał 1 proc. swojego podatku, do OPP trafiłoby 24,1 mln złotych. Organizacje pożytku publicznego ucieszy z pewnością fakt, że w związku z powyższym, od podatników z województwa podlaskiego, trafi do nich ponad 93 proc. pieniędzy, które mogły być przekazane. Najwyższa kwota przekazana w tym roku przez jednego podatnika to 65 796 złotych – mówi Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej KAS.

Łącznie, od momentu kiedy w 2004 roku po raz pierwszy pojawiła się możliwość przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1 proc. naszego podatku, OPP otrzymały od mieszkańców woj. podlaskiego 176 mln złotych. (mt/mc)