Nowoczesny sprzęt endoskopowy zakupi Białostockie Centrum Onkologii w ramach projektu z Ukrainą

13 grudnia, 2024

Projekt transgraniczny, fot. Hanna Kość

Białostockie Centrum Onkologii i Lwowskie Centrum Onkologiczne rozpoczęło transgraniczny projekt pt. „Rozwój polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów”.

Dzięki środkom pozyskanym z programu Interreg NEXT Polska-Ukraina szpitale zakupią nowoczesny sprzęt medyczny. W Białymstoku będą to urządzenia endoskopowe, które pomogą w szybszej diagnostyce nowotworów przewodu pokarmowego.

– To będą nowe sprzęty, których do tej pory nie mieliśmy – mówi dr Grażyna Piotrowska-Staworko, kierownik Pracowni Endoskopii w Białostockim Centrum Onkologii. – Bardzo istotnie obserwujemy wzrost pacjentów i coraz częściej te zmiany nowotworowe pojawiają się również u osób młodych i bardzo istotny jest tego typu nowotworach czas diagnostyki, aby ona odbyła się najszybciej, bo to wtedy pozwala jeszcze na włączenie leczenia, czasami na wyleczenie pacjentów.

W ramach projektu Lwowskie Centrum Onkologiczne w ramach projektu zakupi tomograf komputerowy. Ponadto będą odbywały się szkolenia lekarzy z obu szpitali. – To pozwoli poznać doświadczenie tutejszego ośrodka, przedstawić jak leczymy nowotwory onkologiczne we Lwowie, a także pozyskiwać nową wiedzę i ulepszać te wszystkie metody, które stosujemy obecnie – podkreśla Oleg Duda, dyrektor Lwowskiego Centrum Onkologicznego.

Wartość projektu „Rozwój polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów” to 10 mln zł. (hk)