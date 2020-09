Nowe radiowozy dla podlaskiej policji

Wrzesień 5, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Podlaski garnizon policji dostanie nowe radiowozy. Zakup w połowie dofinansuje województwo podlaskie. Reszta pochodzić będzie z budżetu państwa.



Umowę w tej sprawie na kwotę 160 tys. złotych podpisał w piątek (04.09) marszałek Artur Kosicki.

– Jako Zarząd Województwa Podlaskiego czujemy się współodpowiedzialni, żeby to bezpieczeństwo jeszcze bardziej się poprawiało. My dziękujemy za waszą pracę, zaangażowanie, za to, że swoje obowiązki wykonujecie solidnie – mówił Kosicki.

Będą to trzy nowe pojazdy, które trafią do powiatu białostockiego i łomżyńskiego.

– Niezwykle istotne jest dla nas każde wsparcie. Tego sprzętu nigdy za wiele, to nie jest tak, że ten sprzęt raz dany wystarcza. Ten sprzęt jest eksploatowany. Proszę zwrócić uwagę na szczególne czasy, w których się znaleźliśmy, na COVID, na dodatkowe zadania, które na barki policji spadły, na te kilometry, które pokonujemy – mówił nadinspektor Robert Szewc, komendant wojewódzki policji.

Policja w całym kraju używa blisko 21 tysięcy samochodów. (mt/mc)