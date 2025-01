Nowe poradnie w Podlaskiem – wsparcie dla osób z autyzmem i uzależnionych

29 stycznia, 2025

źródło: Canva źródło: Canva

W województwie podlaskim otwarto trzy nowe poradnie specjalistyczne. W Białymstoku powstała „Planeta Inspiracji” – placówka dla dzieci z autyzmem, oferująca terapię behawioralną, wsparcie logopedyczne i pomoc psychologiczną dla rodzin.

Z kolei w Sokółce Stowarzyszenie Jump 93 uruchomiło dwie poradnie dla osób uzależnionych – jedną zajmującą się terapią, a drugą prowadzącą leczenie substytucyjne dla uzależnionych od opioidów. To pierwsza taka placówka w regionie, co ma znacząco poprawić dostęp do terapii.

Jak podkreśla Izabela Przewłodzka z podlaskiego NFZ, otwarcie tych poradni to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców i krok w stronę lepszej opieki zdrowotnej. (ew)