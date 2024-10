Nowe połączenie autobusowe Bielsk – Brańsk – Ciechanowiec już działa!

Od października mieszkańcy regionu mogą korzystać z nowego połączenia autobusowego na trasie Bielsk Podlaski – Brańsk – Ciechanowiec, które uruchomił PKS Nova. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy lokalnych samorządów, które wspólnie podjęły działania na rzecz ułatwienia transportu w regionie.

Pomysł na nowe połączenie zrodził się z inicjatywy nowego wójta gminy Brańsk, Tomasza Stygańskiego. Zdołał on namówić do współpracy burmistrza Brańska oraz burmistrzów Bielska Podlaskiego i Ciechanowca, a także wójtów gmin Bielsk Podlaski i Rudka. Dzięki ich wspólnemu zaangażowaniu, wszystkie samorządy wsparły finansowo utrzymanie tego połączenia.

To połączenie jest szczególnie ważne dla młodych mieszkańców gminy i miasta Brańsk oraz gminy Rudka – mówi Tomasz Stygański. – Wielu młodych ludzi dojeżdża do szkół w Ciechanowcu, a niektórzy także do pracy. Teraz będą mieli łatwiejszy dostęp do transportu, co ułatwi im codzienne dojazdy.