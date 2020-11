Nowa Zaczytana Ławka w Łapach

Listopad 24, 2020

źródło: zaczytani.org źródło: zaczytani.org

Przed biblioteką miejską w Łapach stanęła Zaczytana Ławka. Eksponat w kształcie otwartej książki ma promować czytelnictwo i przypominać o działaniach społecznych Fundacji zaczytani.org.

Zaczytane Ławki łączą czytelnictwo ze sztuką. Każda ławka to inny projekt będący artystycznym wyrazem danego twórcy. Jedne ujmują prostotą, żartem, inne mają na sobie mnogość metafor i dostarczają głębokiego przeżycia estetycznego. Mimo że bryła jest zawsze taka sama, to każda Zaczytana Ławka budzi inne emocje, inne refleksje, trafia do innej grupy przechodniów. Grafiki nawiązują do świata literatury, ale też malarstwa, teatru, muzyki czy postaci historycznych lub fikcyjnych.

Przed biblioteką miejską w Łapach stanęła Ławka Przytulaj Książki autorstwa Bożeny Kuszilek z utworem Michała Wrońskiego. Ławka zaprasza przechodniów – dzieci i dorosłych – do świata wyobraźni. Przy ławce dostępny jest kod QR pozwalający na pobranie bezpłatnych audiobooków, które co miesiąc będą się zmieniać. (źródło:zaczytani.org/mc)