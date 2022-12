Grudzień 28, 2022

Wózki sklepowe/fot. Katarzyna Cichoń Wózki sklepowe/fot. Katarzyna Cichoń

Koniec z podnoszeniem cen na kilka dni przed planowaną wyprzedażą. Takie działania w sklepach to pozorowanie kuszących obniżek i nieuczciwy chwyt marketingowy, który ma przekonać konsumenta, że promocja jest bardziej atrakcyjna niż w rzeczywistości. Od 1 stycznia wejdą w życie nowe przepisy mające zniwelować takie praktyki – informuje UOKiK.

Implementacja Dyrektywy Omnibus będzie m.in. wymuszać precyzyjne podawanie informacji o zmianie cen towaru lub usługi oraz o ich najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

– Nowa regulacja obniżek cen to dobra informacja dla kilientów, bo przedsiębiorcy będą zobowiązani do poinformowania ich o najniższej cenie obowiązującej w ciągu 30 dni przed obniżką. Jeśli w sklepie spotkamy przekreśloną cenę 20 zł i aktualną cenę 10 zł za dany towar, to cena przekreślona powinna obowiązywać właśnie przynajmniej od 30 dni – podaje przykład Leszek Mironiuk, rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

Nowe przepisy mają zakończyć wahania cen częściej niż 30 dni, gdy nagle wprowadzano podwyki, a potem obniżki cen. (at)