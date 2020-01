Nowa czy stara „jotka”? Kibice zagłosują w sprawie herbu Jagiellonii Białystok

Styczeń 13, 2020

Która „jotka” powinna być symbolem Jagiellonii Białystok? Ta obecna czy może ta stara, używana w latach 80. i 90. minionego wieku oraz na początku XXI wieku?

W poniedziałek (13.01) o godz. 19.20 rozpocznie się referendum w sprawie herbu Jagiellonii. Kibice swoje głosy będą mogli oddawać do najbliższej niedzieli (19.01) do godz. 19.20. Aby referendum było ważne, musi zagłosować przynajmniej 1920 osób.

Jagiellonia Białystok, która w tym roku obchodzi stulecie istnienia na przestrzeni wieku identyfikowała się wieloma herbami. Herb obecnie używany powstał na wzór tego z okresu międzywojnia. Z poprzednio używanego herbu Jaga musiała zrezygnować, bo nie miała do niego praw autorskich.

Teraz jest szansa, by klub odzyskał swój stary herb. Ale czy tak się stanie zadecydują kibice. Za starym herbem przemawia tradycja, za nowym sukcesy Jagiellonii. Z obecnym herbem Jagiellonia wywalczyła awans do Ekstraklasy w 2007 roku i gra w niej nieprzerwanie do dzisiaj. Z aktualnym herbem klub sięgnął też po Puchar Polski, a także Superpuchar w 2010 roku. Z obecną „jotką” na piersi Jagiellonia zdobyła również medale Mistrzostw Polski – brązowy w 2015 roku, a także dwa srebrne w 2017 oraz 2018 roku. Z obecną „jotką” po raz pierwszy w historii Jagiellończycy zagrali także na PGE Narodowy, na którym gościli podczas zeszłorocznego finału Pucharu Polski. (mt/mc)