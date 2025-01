(Nie)ekspresowa trasa przez Biebrzański Park Narodowy

3 stycznia, 2025

Plany budowy ekspresowej trasy S8 przecinającej Biebrzański Park Narodowy zostały zmienione. Zamiast drogi o parametrach ekspresówki powstanie dwujezdniowa trasa o niższej kategorii technicznej. Decyzja ta wynika z opinii Komisji Europejskiej, która uznała budowę dwóch równoległych tras szybkiego ruchu za nieracjonalną.

Kontrowersje i decyzja Komisji Europejskiej

Planowane wcześniej trzy trasy ekspresowe – S16 przez Mazury, S16 między Knyszynem a Ełkiem oraz S8 między Knyszynem, Augustowem i Raczkami – budziły sprzeciw ekologów i części lokalnych mieszkańców. Komisja Europejska zwróciła uwagę, że inwestycja byłaby nieuzasadniona z punktu widzenia racjonalności infrastrukturalnej.

W wyniku tych ustaleń zrezygnowano z budowy trzech tras ekspresowych w regionie. Zamiast tego powstanie jedna ekspresówka przez Mazury oraz droga S16 obie o obniżonych parametrach.

Nowe plany drogowe

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że droga S8 zostanie zmodernizowana na odcinku Białystok–Augustów–Raczki. Będzie to trasa dwujezdniowa i dwupasmowa, spełniająca standardy drogi typu S, choć oficjalnie nie otrzyma tej kategorii.

– Plan minimum to wybudowanie drogi S8 w nowym standardzie oraz drogi S16 w systemie 2+1 z obwodnicami Moniek i Grajewa – powiedział minister Klimczak.

Zmodernizowana droga nr 8 stanie się kluczowym łącznikiem między trasami Via Carpatia i Via Baltica, co poprawi dostępność komunikacyjną regionu, jednocześnie minimalizując wpływ na unikalne środowisko przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego. (ew)