Niedziela pełna rocka w Białymstoku: Closterkeller i Guns N’ Roses Tribute Night!

4 października, 2024

Już w najbliższą niedzielę 6 października, w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi legenda polskiego rocka – zespół Closterkeller, natomiast w Zmianie Klimatu fani rockowych klasyków będą mogli wziąć udział w wyjątkowym koncercie Guns N’ Roses Tribute Night. Oba wydarzenia odbywają się pod patronatem medialnym Radia Akadera.

Klub Muzyczny Sześcian stanie się miejscem niezwykłego koncertu zespołu Closterkeller, ikony polskiej sceny gotyckiego rocka. Białostoccy fani będą mieli okazję usłyszeć zarówno największe hity grupy, jak i zupełnie nowe utwory z nadchodzącej płyty. To część ogólnopolskiej trasy koncertowej „Abracadabra Tour 2024”, która obejmuje 24 miasta.

Closterkeller znany z charakterystycznego, mistycznego brzmienia i głębokich tekstów, zaprezentuje klasyki takie jak „Violette”, „Cisza w jej domu” czy „Agnieszka”. Zespół na czele z charyzmatyczną Anją Orthodox, od ponad 30 lat porywa publiczność swoim unikalnym stylem, łączącym ciężkie, atmosferyczne kompozycje z rockowymi przebojami. Podczas koncertu wystąpi również support – zespół Solitary.

W klubie Zmiana Klimatu odbędzie się wyjątkowy koncert tribute bandu Hollywood Roses, który w hołdzie legendarnej grupie Guns N’ Roses przeniesie nas do czasów złotej ery rocka. Węgierski zespół, uznawany za jeden z najlepszych tribute bandów, zagra takie klasyki jak “November Rain”, “Paradise City”, “Sweet Child O’ Mine” i “Welcome to the Jungle”.

Hollywood Roses założony w 2003 roku, szybko zyskał uznanie na scenie muzycznej. Po kilkumiesięcznych próbach zespół wystartował z pierwszym koncertem, który okazał się ogromnym sukcesem. Od tego czasu zagrali już ponad 1200 koncertów w 22 krajach. Ich umiejętności muzyczne docenił nawet Doug Goldstein, długoletni menadżer Guns N’ Roses, co tylko potwierdza, że występ Hollywood Roses to wydarzenie, którego nie można przegapić. (hp)