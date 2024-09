Naukowcy Politechniki Białostockiej we współpracy z Veolią EKOZEC opracują metodę recyklingu odpadów z branży energetycznej

25 września, 2024

Podpisanie umowy o współpracy IIiT PB i EKOZEC VEOLIA, fot. Jerzy Doroszkiewicz Podpisanie umowy o współpracy IIiT PB i EKOZEC VEOLIA, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Naukowcy Politechniki Białostockiej opracują metodę recyklingu odpadów z branży energetycznej. Instytut Technologii i Innowacji Politechniki Białostockiej podpisał umowę o współpracy z Veolią EKOZEC.

Powstanie ekologiczna i efektywna technologia zagospodarowania odpadów przemysłowych. Dzięki temu uboczne produkty spalania pochodzące z branży energetycznej będą mogły być przetwarzane na pełnowartościowe materiały, głównie dla branży budowlanej. Instytut Technologii i Innowacji Politechniki Białostockiej oraz Veolia EKOZEC rozpoczynają realizację projektu badawczo-rozwojowego, który pozwoli wdrażać działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Znaleźliśmy kompetencje wśród pracowników naukowych Politechniki Białostockiej, którzy są w stanie podjąć się tego wyzwania. Naszym zadaniem będzie zaproponowanie kompleksowego rozwiązania, czyli od koncepcji, w jaki sposób ten materiał, który jest problematyczny wydobyć z odpadu, opracować rozwiązanie natury technologicznej. W pierwszej kolejności koncepcyjnie, potem projektowo, potem wykonać prototyp, przetestować ten prototyp, wprowadzić niezbędne wymagane przez klienta korekty i oddać jako skutecznie działające – mówi Tomasz Stypułkowski, prezes zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.

Veolia EKOZEC długo szukała odpowiedniego partnera do współpracy.

– Jednym z naszych kluczowych projektów będzie zagospodarowanie popiołów, pyłów i żużli pochodzących z instalacji termicznego przekształcenia odpadów – mówi Maciej Piwecki, prezes Veolii EKOZEC. – Biorąc pod uwagę, że mamy już w grupie trochę tego typu instalacji, a kolejne instalacje będziemy rozwijali, chcemy doprowadzić do sytuacji, że wygenerujemy najbardziej efektywną w zastosowaniu i efektywną kosztowo metodę przetwarzania tego typu odpadów, żeby zawrócić je także w cyklu gospodarki obiegu zamkniętego i przetworzyć na finalne produkty. To jest nasz podstawowy cel. Patrząc na doświadczenia tutaj Politechniki Białostockiej wydaje mi się, że wybraliśmy dobrego partnera. Wytypowaliśmy sobie parę instytutów najbardziej rokujących dla tego typu projektu, natomiast ostatecznie Politechnika Białostocka i Instytut Innowacji i Technologii okazał się bezkonkurencyjny w tej stawce. Pomysł na zagospodarowanie tych odpadów był najbardziej unikatowy i samo podejście biznesowe Politechniki Białostockiej do współpracy z klientem przemysłowym, takim jak my jesteśmy, zrozumienie potrzeb biznesowych rynku też przeważyło.

Projekt będzie realizowany przez pracowników Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, ale niewykluczone, że zaangażowani będą również pracownicy z innych wydziałów uczelni, a także – o ile zajdzie taka potrzeba – eksperci rynkowi. (jd)