Nauczyciele mogą ubiegać się o rządowe dofinansowanie

Listopad 23, 2020

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach państwowych oraz niepublicznych, pracujący zdalnie, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 500 złotych na zakup sprzętu, m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.

W tym celu powinni złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Pieniądze będą zwracane za pomoce dydaktyczne kupione od 1 września do 7 grudnia.

– Nauczyciel do tego wniosku będzie musiał dołączyć imienny dowód zakupu. Przynajmniej jeżeli będzie to dotyczyło okresu od 20.11 do 7.12. Natomiast w przypadku wcześniejszych zakupów, od 1.09 do 20.11, nauczyciel będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, że dokonał takiego zakupu i dołączyć do niego paragon – mówił wiceminister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Następnie dyrektorzy szkół mają czas do 11 grudnia, żeby przekazać te dokumenty m.in.prezydentom miast, którzy będą zobowiązani do końca grudnia wypłacić pieniądze placówkom.

W sumie z budżetu państwa na ten cel zostało przeznaczonych 300 milionów złotych. (ea/mc)