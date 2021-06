Następny fragment drogi Stawiski – Kolno oddany do użytku

Czerwiec 25, 2021

źródło: UMWP w Białymstoku źródło: UMWP w Białymstoku

Zakończyły się prace na ponad 2,5-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej pomiędzy Stawiskami a Kolnem. Oddany do użytku fragment stanowi część 18 – kilometrowej trasy między miastami, na remont której władze województwa przeznaczył do tej pory 12 mln zł.

Po gruntownej modernizacji skróci się czas podróży pomiędzy Kolnem a Stawiskami, a przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo.

– Oddajemy do użytkowania bardzo ważną drogę, która łączy istotne szlaki komunikacyjne.Ta inwestycja to 18 kilometrów gruntownie zmodernizowanej trasy, która przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo. To droga nieodbiegająca jakością od dróg krajowych – mówi wicemarszałek Marek Olbryś

W ramach inwestycji m.in. wyremontowano nawierzchnię i zjazdy. (ea)