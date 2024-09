Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia prezydenta Białegostoku

20 września, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Blisko 350 uczniów szkół średnich z Białegostoku otrzymało stypendia prezydenta miasta w trzech kategoriach za działalność naukową, czyli udział w olimpiadach, działalność artystyczną oraz innowacyjną myśl techniczną.

Najwięcej stypendystów jest z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

– Dostałem stypendium za innowacyjną myśl techniczną. Wykonałem robota autonomicznego do rozłożenia paczek na magazynie, to był projekt zgłoszony do konkursu „Wschodzący Innowatorzy” organizowanym przez Politechnikę Białostocką, ale nie udało nam się wygrać, więc wystartowałem do stypendium. Nie lubię się uczyć, ale lubię dużo majsterkować i głowić się nad różnymi problemami – mówi jeden ze stypendystów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

Zdaniem prof. Jarosława Szusty, pełnomocnikiem rektor Politechniki Białostockiej ds. współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami okołobiznesowymi, młodzież ze szkół ponadpodstawowych realizuje naprawdę ciekawe projekty, które mogą być skomercjalizowane.

– Ten konkurs na innowacyjną myśl techniczną, dowiódł tego, że te projekty podejmowane przez młodych ludzi warto dalej kontynuować, wdrażać, bo usprawniają, ulepszają, automatyzują czynności, ułatwiając codzienne życie – zapewnia prof. Jarosława Szusta.

W ramach stypendium prezydenta Białegostoku wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymają po 2,5 tys. zł. (hk)

Ze stypendystami rozmawiała Hanna Kość: