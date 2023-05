Nagrodzony monodram „Stand up” ponownie w Teatrze Szkolnym

5 maja, 2023

Aleksandra Gosławska, źródło: Akademia Teatralna w Białymstoku Aleksandra Gosławska, źródło: Akademia Teatralna w Białymstoku

Studentka IV roku aktorstwa Akademii Teatralnej w Białymstoku, Aleksandra Gosławska zaprezentuje dziś w Teatrze Szkolnym monodram „Stand up”.

Spektakl opowiada o jej własnych zmaganiach na drodze do zostania studentką aktorstwa i potem na wymarzonych, a zarazem niezwykle wymagających studiach.

– Tworząc ten „Stand up” to było duże ryzyko, bo opowiada on o mojej drodze artystycznej, też o drodze moich kolegów, ale również o środowisku aktorskim, teatralnym i o tym, że nie zawsze jest kolorowo – mówi aktorka Aleksandra Gosławska. – Ten sukces nie przyszedł od razu, bo dostałam się po 5 latach na aktorstwo teatru lalek tutaj do Akademii Teatralnej w Białymstoku. W samej szkole okazało się, że dwa pierwsze lata wcale nie były łatwiejsze, niż to zdawanie. Czekały mnie kolejne wyzwania. Zrobiłam ten „Stand up” o drodze, o sobie, o lalkach i o aktorstwie generalnie, ale też o kulturze przepracowania, która ma się dobrze w naszym kraju. I nie tylko osoby ze środowiska mogą się w nim odnaleźć, ale też osoby spoza niego.

Monodram otrzymał m.in. GRAND PRIX 15 Tyskiego Festiwalu Monodramów MoTyF.

– Jury w uzasadnieniu doceniło mnie za bycie głosem pokolenia młodych artystów i za wszelkiego rodzaju środki teatralne, które wykorzystałam w spektaklu – dodaje Aleksandra Gosławska.

Spektakl otrzymał również nagrodę główną 'MARTA” 33. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych SETKÁNÍ/ENCOUNTER w czeskim Brnie.

Monodram „Stand up” dziś o 19:00 w Teatrze Szkolnym przy Sienkiewicza 14. Rezerwacja biletów odbywa się telefonicznie pod numer telefonu: 85 743 54 53. (hk)