Nabór do podlaskiej KAS. Czeka 26 etatów

Styczeń 20, 2022

źródło: Podlaska KAS źródło: Podlaska KAS

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim. Do końca stycznia kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby.

Na osoby które z wynikiem pozytywnym przejdą etapy postępowania kwalifikacyjnego czeka 26 etatów.

– Poszukujemy kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Delegatury w Suwałkach Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Referat Kontroli Celno-Skarbowej Rynku, Oddział Celny w Augustowie, Oddział Celny w Suwałkach) oraz do komórek Delegatury w Białymstoku Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Oddział Celny w Bobrownikach, Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy, Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy) – informuje Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej KAS.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj. obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia.

Ponadto funkcjonariuszem nie mogą zostać osoby, które pełniły służbę zawodową, pracowały lub współpracowały w określonych przepisami organach bezpieczeństwa państwa. Dlatego od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia w tym zakresie. (mt)