Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej odbyła się Wiosenna Wampiriada

5 czerwca, 2024

Wampiriada na Wydziale Mechanicznym PB, fot. Małgorzata Turecka Wampiriada na Wydziale Mechanicznym PB, fot. Małgorzata Turecka

Trwa wiosenna edycja Wampiriady czyli akcji Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

W środę (05.06) krew można było oddawać na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Zawsze współpracujemy z Politechniką, jesienią i wiosną – mówi lekarz Ilona Koźmińska z RCKiK w Białymstoku. – Potrzebne są wszystkie grupy oczywiście, ale minusy są zawsze bardzo wypatrywane, jest ich mniej. Krew to jeden z niewielu leków ratujących życie i zdrowie, którego nie udało się wyprodukować, także trzeba oddawać i zachęcamy wszystkich.

Studenci bardzo chętnie oddawali krew i podkreślali, że jest to ważna akcja.

– Wydaje mi się, że taka jest powinność, jeśli mogę, jeśli jestem zdrowy, to czemu miałbym tego nie robić – mówi Szymon, student kierunku mechatronika. – Za każdym razem jak tylko mogłem, to oczywiście uczestniczę, właśnie najłatwiej mi jest wygospodarować czas, jak jest to zorganizowane na wydziale.

We wtorek, 11 czerwca, krew będzie można oddać na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Wiosenna edycja Wampiriady potrwa do 14 czerwca. (jł)

Relacja Julii Łaty: