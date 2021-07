Muzyka organowa rozbrzmi w białostockiej katedrze

Lipiec 6, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Po raz 26 odbędą się w Białymstoku Katedralne Koncerty Organowe – to stałe wydarzenie w kalendarzu miejskich rozrywek na czas wakacji.

Pierwszy koncert odbędzie się już w piątek (9.07), zainauguruje go duńska artystka Tina Christiansen.

– Rozpoczynamy 26. edycję Katedralnych Koncertów Organowych. Oprócz siedmiu tradycyjnych wystąpień, jakie odbędą się w każdy w piątek o 19.15 w lipcu i sierpniu, wzbogacamy cykl o kilka koncertów, które odbędą się w Kościele Matki Bożej Fatimskiej oraz w Kościele św. Kazimierza w Białymstoku – mówi koordynator koncertów Józef Kotowicz.

Józef Kotowicz dodaje, że cykl koncertów organowych sprawia, że muzyka, która jest zaliczana do kultury wyższej staje się bardziej dostępna dla szerszej publiczności.

– Muzyka organowa jest to literatura przebogata i są to arcydzieła europejskiej i światowej muzyki, pisanej przez tych największych. Tym bardziej, że mamy dobre instrumenty, które w połączeniu z literaturą organową udowadniają, że organy nie muszą służyć tylko do gry liturgicznej – dodaje Józef Kotowicz.

Ostatni koncert zaplanowany jest na 29 sierpnia w Kościele św. Kazimierza. (ea)