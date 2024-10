Muzyczny Piątek w Białymstoku: Koncerty dla każdego

9 października, 2024

Już w piątek 11 października, Białystok stanie się centrum muzycznych wydarzeń, które zadowolą fanów różnych gatunków. W Klubie Muzycznym Sześcian odbędzie się koncert: Garage – Grunge Rock i Punk, gdzie zagrają zespoły: Druides, TheMoralizacja oraz Day of Memories. W Zmianie Klimatu wystąpi Spięty, a w Nie Teatrze Nula Stankiewicz zaprezentuje piosenki Agnieszki Osieckiej. Natomiast w Klubie Fama odbędzie się koncert Silesian Hammond Group & Bruce Katz. Patronem medialnym wydarzeń jest Radio Akadera.

W piątkowy wieczór Klub Muzyczny Sześcian w Białymstoku zaprasza na energetyczny koncert z pogranicza grunge i garage. Na scenie pojawią się trzy zespoły, które swoim unikalnym brzmieniem rozgrzeją publiczność: Druides, Day of Memories i TheMoralizacja. Druides serwują mieszankę progresywnego punku, grunge’u i hard rocka, którą sami określają jako „Basement Pop”. Dzięki swojemu surowemu, ekspresyjnemu stylowi grania, wyróżniają się na żywo hipnotyzującą, niemal transową gitarą oraz mocnym, czystym wokalem. Na swoim koncie mają debiutancki album „Prius”, który zdobył uznanie wśród fanów alternatywnych brzmień. Day of Memories to zespół, który stawia sobie za cel ożywienie lokalnej sceny punkowej. Choć w obecnym składzie grają razem od ponad roku, już zdobyli serca publiczności. TheMoralizacja, młoda kapela z Białegostoku, skupia się na przekazywaniu mocnego, wyrazistego przekazu, nie zapominając przy tym o dobrej zabawie.

Na scenie klubu Zmiana Klimatu w Białymstoku wystąpi Spięty, czyli Hubert „Spięty” Dobaczewski, znany z wieloletniej działalności w zespole Lao Che. Koncert odbędzie się w ramach drugiej części trasy promującej jego najnowszy solowy album Heartcore. Trzecia solowa płyta artysty, ukazała się 20 października 2023 roku i od razu zyskała uznanie krytyków, zdobywając nominację do nagrody Fryderyki 2023 w kategorii Muzyka Alternatywna. Album ten to kolejny krok w muzycznej ewolucji Spiętego, który po wydanych wcześniej płytach Antyszanty i Black Mental po raz kolejny zaskakuje słuchaczy. Heartcore to odważna mieszanka muzycznych stylów i głębokich, często intymnych tekstów, które tworzą poruszającą opowieść. Hubert Dobaczewski swoją muzyczną podróż rozpoczął jeszcze w latach 90., kiedy to grał w zespołach Aberration i Hope I. Szerszej publiczności dał się jednak poznać jako frontman Lao Che, zespołu, który wydał m.in. takie albumy jak Gusła, Powstanie Warszawskie czy Gospel. Jego teksty często poruszają tematy historyczne i społeczne, a także sprawy związane z tożsamością i kondycją człowieka.

Klub Fama w Białymstoku zamieni się w bluesową muzyczną świątynię dzięki występowi Silesian Hammond Group z gościem specjalnym – Bruce’em Katzem. To wydarzenie zapowiada się jako wyjątkowe połączenie klasycznego brzmienia organów Hammonda z nowoczesnymi aranżacjami, które przyciągną fanów bluesa, funky i soulu. Silesian Hammond Group pod wodzą Jacka Zająca to formacja, która od lat cieszy się uznaniem na polskiej scenie muzycznej. Trio tworzą: Jacek Zając na organach Hammonda, Artur Dąbrowski na gitarze oraz Adam Barański na perkusji. Ich muzyka to pełna pasji mieszanka różnych stylów muzycznych, w której bluesowe riffy spotykają się z rytmami funky i soulową harmonią. Brzmienie Hammond B3 stanowi serce zespołu nadając każdemu utworowi wyjątkowy, głęboki klimat. Dopełnieniem muzyki Silesian Hammond Group jest wokal Marty Orlich – młodej wokalistki o charyzmatycznym głosie. Bruce Katz, legendarny organista i pianista, który dołączy do zespołu podczas piątkowego koncertu, to prawdziwa ikona światowego bluesa. Artysta współpracował z takimi muzycznymi tuzami jak Gregg Allman, Delbert McClinton czy Ronnie Earl, a jego talent doceniany jest na całym świecie. Posiada na swoim koncie jedenaście autorskich albumów, a także udział w nagraniach blisko stu płyt innych wykonawców. Wielokrotnie nominowany do prestiżowej nagrody „Pinetop Perkins Piano Player of the Year”, Katz łączy w swojej grze mistrzowską technikę z głęboką muzyczną wrażliwością.

W Nie Teatrze odbędzie się koncert Nuli Stankiewicz zatytułowany „Byle nie o miłości”, poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej. Artystka znana z umiejętnego łączenia poezji i jazzowych aranżacji, zaprezentuje nowe, zaskakujące interpretacje utworów legendarnej poetki. Koncert odbędzie się tuż po rocznicy urodzin Osieckiej, co nadaje wydarzeniu szczególną symbolikę. Wieczór uświetnią również wyświetlane fragmenty wywiadów z Osiecką, tworząc wyjątkowy klimat i wprowadzając słuchaczy w świat jej poezji i refleksji. (hp)