Muzyczny piątek w Białymstoku – 21 marca

18 marca, 2025

Już w najbliższy piątek 21 marca, na białostockich scenach klubowych wystąpią artyści różnych gatunków muzycznych – od alternatywnego popu, przez szanty i folk, aż po punk rock i soul.

Zmiana Klimatu: Dawid Tyszkowski

Dawid Tyszkowski – utalentowany artysta młodego pokolenia, nominowany do Fryderyka za album roku pop, wystąpi w klubie Zmiana Klimatu. Trasa „Mam szczęście tour” to okazja, by usłyszeć niepublikowane dotąd utwory i największe przeboje w nowych aranżacjach. Jego koncerty to zawsze wyjątkowe widowiska pełne emocji i wizualnych efektów.

Klub Muzyczny Sześcian: Okaw Sztorm

Pod żaglami Sześcianu popłynie muzyka zespołu Okaw Sztorm – szantowo-rockowy repertuar o folkowym zabarwieniu. Ekipa, znana z energetycznych występów i licznych nagród festiwalowych, zagwarantuje świetną zabawę i niezapomnianą atmosferę. Szykujcie się na wieczór pełen żeglarskich hitów i tanecznych rytmów!

Nie Teatr: Natalia Podwin – Tribute to Amy Winehouse

W Nie Teatrze wystąpi Natalia Podwin, która odda hołd wybitnej wokalistce XXI wieku – Amy Winehouse. W akustycznych aranżacjach usłyszymy największe przeboje, takie jak „Rehab”, „Back to Black” czy „Valerie”. Charyzmatyczny głos i wyjątkowa interpretacja przeniosą nas w świat soulowych emocji i wspomnień po niezapomnianej artystce.

Klub Gwint: Punk rockowa eksplozja

Piątkowy wieczór w klubie Gwint to mocne, punkowe brzmienia! Na scenie zobaczymy aż trzy zespoły. Pull the Wire – energia, humor i bezkompromisowy rock’n’roll rodem z Żyrardowa. AntyRefleks – młodzieńcza energia i punkowa szczerość, z odrobiną humoru i brokatu. TheMoralizacja – białostocka kapela z mocnym przekazem, świeżo po wydaniu debiutanckiego albumu „Gdy Płonie Świat”. (hp)