Muzyczny Mikołaj w Białymstoku: rockowe brzmienia, duet Smolik/Kev Fox i klimatyczna Czarnina

3 grudnia, 2024

W piątek 6 grudnia, na scenach MotoPubu, Zmiany Klimatu i Nie Teatru odbędą się wyjątkowe koncerty, które przyciągną zarówno fanów mocnego grania, jak i bardziej kameralnych występów. Wszystko to pod patronatem medialnym Radia Akadera.

W MotoPubie odbędą się Rockowe Mikołajki – koncert trzech wyjątkowych zespołów: Isaac Goldenberg, The Boars i Complane. To laureaci prestiżowego przeglądu Rockowań, którzy zaprezentują swoje oryginalne brzmienia od postpunku po grunge. To doskonała okazja, by spędzić mikołajkowy wieczór w rockowym klimacie.

W Zmianie Klimatu na scenie wystąpi duet Smolik/Kev Fox w ramach trasy promującej album Belly of the Whale. Wydawnictwo inspirowane latami 80. i 90., urzeka zarówno treścią, jak i formą muzyczną, a występy artystów w kameralnych przestrzeniach klubowych zapewniają wyjątkowe emocje i bliskość z publicznością.

Miłośnicy muzyki etnicznej znajdą coś dla siebie w Nie Teatrze, gdzie zagra zespół Czarnina. Ich występ to prawdziwa muzyczna podróż, podczas której publiczność usłyszy pieśni inspirowane tradycjami romskimi i orientalnymi. Silna ekspresja, akustyczne brzmienia i sentymentalne melodie tworzą niepowtarzalną atmosferę koncertów tego zespołu. (hp)