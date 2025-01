Muzyczny czwartek w Białymstoku: Świetliki w Sześcianie, Trawka w Zmianie Klimatu

14 stycznia, 2025

W czwartek 18 stycznia, w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi kultowy zespół Świetliki, kontynuując swoją najdłuższą trasę pożegnalną, a w Zmianie Klimatu zagra Trawka – zespół, który łączy dźwięki z poetycką głębią. Oba wydarzenia są objęte patronatem Radia Akadera.

Zespół Świetliki, który od ponad 30 lat kształtuje alternatywną scenę muzyczną w Polsce, już 18 stycznia wystąpi w Białymstoku, kontynuując swoją najdłuższą trasę pożegnalną. Fani grupy będą mieli okazję usłyszeć nie tylko klasyki zespołu, ale także nowy materiał z maxi singla „Demens avis in excelsis”, który zapowiada nową płytę. Na scenie towarzyszyć im będzie Anastazja z Mariupola – wyjątkowa artystka, której projekt „Coj po polsku” reinterpretują utwory legendarnego rocka z ZSRR.

Świetliki to zespół, który od lat łączy poezję z muzyką alternatywną, a ich koncerty to prawdziwe wydarzenia muzyczne. Po raz kolejny zespół udowadnia, że ich historia i twórczość to nie tylko część polskiej sceny muzycznej, ale i kultury.

Trawka czyli „koło gospodyń miejskich”, zaprasza na koncert który udowodni, że tradycyjne melodie z Podlasia, Ukrainy i Białorusi mają moc większą niż najnowsze klubowe hity. W ramach cyklu „Drobna Zmiana Klimatu” w Zmianie Klimatu usłyszymy pieśni przekazywane z pokolenia na pokolenie, odzwierciedlające rytm natury i tradycyjny sposób życia. Kameralna atmosfera małej sceny, autentyczność i niezwykła energia sprawią, że będzie to wieczór pełen wzruszeń i odkrywania muzycznych korzeni. To nie tylko koncert, ale i podróż w czasie, która pokaże że wspólne śpiewanie łączy bardziej niż jakakolwiek aplikacja. (hp)