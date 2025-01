Muzyczna niedziela w Białymstoku – Starsabout i recital o Annie German

17 stycznia, 2025

W niedzielę 19 stycznia, w ramach cyklu Drobna Zmiana Klimatu w Zmianie Klimatu wystąpi Starsabout – zespół, który zabierze publiczność w podróż przez melancholijne i emocjonalne brzmienia. Tego samego dnia w Klubie Fama odbędzie się wyjątkowy recital „Wróć do Sorento”, poświęcony życiu i twórczości niezapomnianej Anny German. Oba wydarzenia odbędą się pod patronatem medialnym Radia Akadera.

W ramach cyklu Drobna Zmiana Klimatu na scenie Zmiany Klimatu zaprezentuje się Starsabout – lokalna formacja, która od lat urzeka słuchaczy swoim unikalnym stylem określanym jako „dream sounds”. Ich muzyka to połączenie alternatywnego rocka z progresywnymi i post-rockowymi wpływami, tworzące nostalgiczne, pełne emocji kompozycje. Grupa zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą, a ich ostatnie wydawnictwa to dowód na nieustanny rozwój artystyczny. Niedzielny koncert to okazja, by usłyszeć Starsabout w wyjątkowej, kameralnej atmosferze.

Z kolei w Klubie Fama widzowie będą mieli szansę zagłębić się w świat Anny German podczas recitalu „Wróć do Sorrento”, który opowiada o życiu i twórczości tej wybitnej polskiej artystki. Spektakl to nie tylko podróż przez najważniejsze utwory German, ale także inspirująca opowieść o jej niezłomnym duchu, miłości do muzyki i niezwykłej osobowości. Dzięki pierwszoosobowej narracji widzowie poczują się, jakby osobiście poznawali tę legendarną postać, która na zawsze wpisała się w historię polskiej piosenki. (hp)