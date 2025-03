Muzyczna niedziela w Białymstoku – koncerty Izdeba i Shamrocka!

13 marca, 2025

W najbliższą niedzielę 16 marca, w Zmianie Klimatu wystąpi Izdeb ze swoim autorskim repertuarem, a w Nie Teatrze z okazji Dnia Świętego Patryka publiczność porwie celtycki zespół Shamrock. Patronem medialnym obu wydarzeń jest Radio Akadera.

Nastrojowy koncert Izdeba w Zmianie Klimatu

Na małej scenie klubu Zmiana Klimatu wystąpi wyjątkowy artysta – Izdeb. To chłopak z gitarą i harmonijką, który od lat urzeka słuchaczy swoimi przestrzennymi, alternatywnymi utworami. Jego twórczość to autorska mieszanka akustycznych dźwięków i nostalgicznych melodii, wprowadzająca słuchaczy w niepowtarzalny nastrój. Izdeb, jako absolwent Zespołu Szkół Muzycznych w Warszawie oraz były wokalista Studia Accantus, jest dobrze znany miłośnikom muzyki alternatywnej i musicalowej. Występował na festiwalach takich jak Opener, Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu oraz Orange Festival. W niedzielę w Zmianie Klimatu publiczność będzie mogła poczuć magię jego utworów, idealnych do słuchania po zmroku.

Dzień Świętego Patryka z Shamrockiem w Nie Teatrze

Na scenie Nie Teatru rozbrzmią tradycyjne irlandzkie melodie w wykonaniu zespołu Shamrock. Grupa, założona w Suwałkach w 1995 roku, od lat zachwyca publiczność muzyką celtycką w autorskich aranżacjach. Podczas koncertu nie zabraknie zarówno dynamicznych jig’ów i reel’i, jak i współczesnych utworów inspirowanych tradycją zielonej wyspy. Występ uświetni również Maria Krawczyk, solistka tańca irlandzkiego z prestiżowej akademii McGahan Lees Irish Dance Poland. To będzie niezapomniany wieczór pełen muzyki i tańca w klimacie prawdziwego irlandzkiego pubu. (hp)