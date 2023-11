Muzyczna feta w Białymstoku

20 listopada, 2023

W Białymstoku 23 listopada nie zabraknie muzycznych emocji! Cztery różnorodne miejsca, cztery koncerty i jedno miasto zapełnione dźwiękami bluesa, rocka i nie tylko.

Na scenie Sali Forum podczas 38. Jesieni z Bluesem zagoszczą Raphael Wressnig & The Soul Gift Band feat. Donniele Graves. Od funku w stylu nowoorleańskim po soul i rythm & blues – dźwięki Hammonda stworzą dynamiczną, wysokoenergetyczną muzykę. Raphael Wressnig, uznany za płynność w graniu soulu, funku, jazzu i bluesa, zabierze publiczność w muzyczną podróż, łącząc autentyczny klimat soul & blues z współczesnym akcentem funkowym.

W 6-ścian Pub zespół SilkQueen przywróci magię legendarnej grupy Queen w koncercie „The Best Of Queen”. W przeddzień rocznicy śmierci Freddiego Mercury, SilkQueen, rekomendowany przez Oficjalny Międzynarodowy Fan Club Queen w Wielkiej Brytanii, zaprezentuje największe przeboje w wyjątkowym wykonaniu. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

Klub Zmiana Klimatu przywita Paprodziada z Pęczakiem, czyli Włodka Dembowskiego i Janka Pęczaka. Ta nietuzinkowa kolaboracja to mieszanka tekstów Paprodziada, szamana muzycznego i wieloinstrumentalisty Pęczaka, założyciela The Relievers. Ich projekt to potężne dawki inspiracji, ekologii muzycznej i mistycznego folkloru. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

Nie Teatr stanie się areną dla Renaty Przemyk, której Kwartet zabierze nas w muzyczną podróż z płyty „Renata Przemyk i mężczyźni”. To wyjątkowy wieczór z jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Piosenki takie jak „Babę zesłał Bóg” czy „Bo jeśli tak ma być” z pewnością poruszą serca fanów.

To będzie wieczór dla każdego melomana – jedyny problem to wybór, którą dźwiękową podróż wybrać! (hp)