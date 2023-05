Muzeum Pamięci Sybiru ma szansę na nagrodę Rady Europy

2 maja, 2023

Muzeum Pamięci Sybiru zostało zgłoszone do Nagrody Muzealnej Rady Europy. Tytuł Europejskiego Muzeum Roku to prestiżowe wyróżnienie dla muzeów europejskich, którego celem jest nagrodzenie najcenniejszych wydarzeń w sektorze muzealnym i zachęcenie do wprowadzania innowacji w muzeach.

Nagroda przyznawana jest od 1977 roku przez Europejskie Forum Muzeów, niezależną organizacja pozarządową. Forum działa pod auspicjami Rady Europy i realizuje wiele projektów w obszarze kultury.

– Liczę na to, że jako Białystok, jako Muzeum Pamięci Sybiru zdobędziemy nagrodę główną i będziemy mogli być z tego dumni – mówi Krzysztof Truskolaski, poseł RP, przedstawiciel Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. – A miasto Białystok i Muzeum Pamięci Sybiru będą jeszcze bardziej znane na świecie.

Latem będzie ogłoszona lista nominowanych, którzy będą odwiedzani przez przedstawicieli Europejskiego Forum Muzeów oraz Rady Europy.

– Zobaczmy czy to co proponuje Muzeum Sybiru zostanie pozytywnie ocenione, szczególnie w kontekście wydarzeń, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, czy wpisuje się w dokumentowanie zbrodni wojennych przez Rosję – zastanawia się Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

Muzeum Pamięci Sybiru to miejska instytucja, która wielokrotnie była już nagradzana i wyróżniana.

– Jak otwieraliśmy 17 września 2021 roku to było muzeum historyczne – tłumaczy Wojciech Śleszyński, dyrektor placówki. – To jest najważniejsze miejsce w obecnych granicach Państwa Polskiego opowiadające o zbrodniach sowieckich lat 40. XX w. Dzisiaj ta wystawa nabrała nowego znaczenia. To o czym opowiadamy z przed 80 lat niestety powtarza się także w Ukrainie.

W poprzednich latach placówki z Polski, które otrzymały nagrodę to m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, czy Muzeum Toruńskiego Piernika w Toruniu. (hk)