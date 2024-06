Mundinova Trio w Nie Teatrze – Letnie granie na tarasie Astorii

26 czerwca, 2024

W najbliższy piątek 28 czerwca, na tarasie Astorii w ramach cyklu „Letnie granie” odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu Mundinova Trio. Grupa zaprezentuje zarówno autorskie kompozycje z dwóch studyjnych albumów, jak i specjalnie zaaranżowane utwory znane szerokiej publiczności.

Mundinova Trio tworzą Dorota Kołodziej (wokal), Marzena Cybulka (gitara basowa, kontrabas) oraz Michał Wilczyński (gitary). Artyści połączyli siły w 2017 roku, dążąc do stworzenia unikalnego muzycznego języka, w którym teksty są równie ważne jak harmonia muzyczna. Ich twórczość to mieszanka emocjonalnego wokalu i jazzowych harmonii, wzbogacona inspiracjami z różnych kultur, co czyni ich muzykę wyjątkową na scenie indie jazz i muzyki alternatywnej.

Debiutancki album zespołu „W drodze”, ukazał się w lipcu 2020 roku. Płyta zawiera gościnne występy Dariusza Kaliszuka (perkusja, instrumenty perkusyjne) oraz Mateusza Szemraja (oud, rubab, baglama). Drugi album zatytułowany „Fantom”, został wydany w grudniu 2022 roku, z udziałem takich artystów jak Szymon Miśniak, Michał Żak oraz Marcin Rak. Radio Akadera jest patronem medialnum wydarzenia. (hp)