Można wesprzeć Fundację Dialog i sklep charytatywny

16 listopada, 2023

Fot. Fundacja Dialog Fot. Fundacja Dialog

Planujesz jesienny przegląd szafy? Nie wyrzucaj rzeczy. Twoje ubrania mogą wesprzeć potrzebujących. Sklep Charytatywny Fundacji Dialog prowadzi zbiórkę odzieży używanej i dekoracji do domu.

– Przyjmujemy używaną odzież damską, męską oraz dziecięcą na każdą porę roku. Ucieszą nas również akcesoria, np. czapki, szaliki, torebki, biżuteria. I rzeczy do domu, np. świeczki, kominki na wosk, kubki, rękodzieło, fabrycznie zapakowane kosmetyki, nowe koce i pościel. Nie przyjmujemy obuwia i ubrań zniszczonych. Prosimy w tej kwestii o rozsądek. Warto oddać to, co sami byśmy jeszcze nosili, ale np. już nam się znudziło lub rozmiar jest nieodpowiedni – mówi Olga Marszałek z Fundacji Dialog.

Zbiórka potrwa do 24 listopada. Dzień później w sklepie charytatywnym ruszy Tydzień Mody Vintage.

– Wybierzemy perełki, które będzie można kupić w bardzo bardzo korzystnych cenach. Część podarowanej odzieży trafi do magazynu pomocowego Fundacji Dialog, gdzie w każdym miesiącu wsparcie otrzymuje kilkaset osób, w tym rodziny, uchodźcy i osoby bezdomne – dodaje Weronika Mroczko z Fundacji Dialog.

Sklep charytatywny w Białymstou działa od lipca tego roku. W swoim asortymencie ma m. in. rękodzieło, produkty z podlaskiej pasieki, naturalne kosmetyki, zabawki dla dzieci, zioła, pamiątki z Podlasia.

– To co sprzedajmy w sklepie nie jest przypadkowe. Mamy przeurocze maskotki szyte z materiałów z recyklingu, wszystkie kosmetyki i produkty spożywcze są ekologiczne. Bliska nam jest idea kupowania z drugiej ręki, co przyczynia się do zmniejszenia odpadów tekstylnych. Tydzień Mody Vintage będzie kolejną okazją do tego, by zaangażować lokalną społeczność w akcję na rzecz potrzebujących – podkreślają Olga i Weronika, twórczynie sklepu.

Rzeczy można przynosić do sklepu, mieszczącego się na Dworcu PKP w Białymstoku (Kolejowa 11 – w godzinach otwarcia sklepu) lub do noclegowni dla osób bezdomnych (Kolejowa 26A – punkt czynny jest całą dobę). (red.)