Można już składać wnioski o świadczenia w ramach programu „Aktywny rodzic”

1 października, 2024

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenia w ramach programu „Aktywny Rodzic”. Rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 będą mogli skorzystać z trzech różnych świadczeń.

– Świadczenia są finansowym wsparciem dla rodziców dzieci do lat trzech i wynoszą od 500 do 1500 zł. W zależności od aktywności zawodowej rodziców oraz formy opieki, jakiej podlega dziecko do lat trzech, wnioskujący po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać z jednego z trzech świadczeń: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku, aktywnie w domu – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Wnioski o świadczenia w programie „Aktywny rodzic” można składać od poniedziałku (01.10) tylko elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych – eZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej.(km)