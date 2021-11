Można już korzystać z cyfrowej bazy twórców ludowych woj. podlaskiego

Listopad 5, 2021

źródło: Podlaski Instytut Kultury

Działa już cyfrowa baza podlaskich twórców ludowych. To inicjatywa Podlaskiego Instytutu Kultury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także budżetu województwa.

– To odpowiedź na wiele sygnałów i pytań, jakie docierały do nas z różnych środowisk – mówi Lila Wyszkowska, koordynatorka projektu. – O kontakt z twórcami ludowymi pytali animatorzy i organizatorzy dużych imprez w regionie i kraju, nauczyciele przygotowujący lekcje z zakresu edukacji regionalnej, studenci zbierający materiał do pracy badawczej, czy wreszcie goście odwiedzający nasze województwo – dodaje.

Potrzebę zbudowania takiej cyfrowej bazy sygnalizowali także sami twórcy ludowi, którzy z entuzjazmem przyjęli zarówno udział w projekcie, jak i jego efekty.

– Jak wiemy, wszystko teraz zmierza ku internetowi. Myślę, że jest to rewelacyjna inicjatywa dzięki której będę miała jeszcze większe szanse ku temu by rozwijać swoją pasję i uzyskiwać więcej klientów na moje wytwory – twierdzi Sylwia Hryszko, twórczyni ludowych pająków. W ten sposób możemy prezentować swoją pracę, umiejętności i znaleźć kontynuatorów – dodaje.

W bazie zaprezentowanych na początek jest dwanaście dziedzin twórczości ludowej i kilkudziesięciu ich przedstawicieli. Oprócz danych kontaktowych oraz krótkiej informacji o twórcy można znaleźć także ofertę warsztatową, zdjęcia wyrobów, a w niektórych przypadkach również wizytówkę filmową. Dodatkowo opracowana została czytelna mapa, która ułatwi dotarcie do pracowni poszczególnych twórców.

W ramach akcji promocyjnej Podlaski Instytut Kultury przygotował film we współpracy z podlaskimi grafikami młodej generacji Aleksandrą Michałowską i Janem Wyszkowskim, wystawę wielkoformatową inspirowaną sylwetkami podlaskich rękodzielników i ich wytworów „Mobilna wizytówka”. Nawiązuje ona do najbardziej popularnych form komunikowania – poprzez sztukę plakatu i wizytówkę, ponieważ każda z 40 plansz stanowi odrębną całość nawiązującą do tych form graficznych. Dodatkowo plansze opatrzone są kodem QR, który odsyła na stronę „E-Tradycja”, bezpośrednio do informacji dotyczącej konkretnej osoby.

– Wszyscy twórcy myślę, zgodzą się z tym, że jest to najlepszy sposób promocji jaki mogliśmy sobie wymarzyć, my jako twórcy – twierdzi Marek Szyszko rzeźbiarz i wykonawca zabawek ludowych. – Tyle materiałów na raz i to co będzie później, te mobilne wystawy, które będą jeździły pomogą nam bardzo szerzej zaprezentować siebie, a to chyba jest ważne dla wszystkich twórców – podkreśla.

Wystawa jest przystosowana do prezentacji w plenerze. Pojawi się w wielu turystycznych miejscowościach województwa podlaskiego, ale nie tylko – każdy ośrodek kultury, samorząd, a także fundacje i stowarzyszenia będą mogły ją bezpłatnie wypożyczyć, nawiązując kontakt z PIK.

– Obecna odsłona bazy to dopiero początek działań. Chcemy tę bazę nieustannie rozwijać o kolejne dziedziny i postaci twórców – podkreśla w imieniu organizatorów Lila Wyszkowska. Mamy nadzieję, że E-tradycja posłuży ochronie sztuki ludowej i ludowego rzemiosła, przyczyni się do integracji społeczności, wśród których twórcy funkcjonują i zachęci młodych do kontynuacji rodzinnych tradycji.

Pełna baza dostępna jest na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury: www.e-tradycja.pikpodlaskie.pl. (mt)