Moralność pani D. Dulszczyzna według młodych aktorów

Czerwiec 16, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W środę (17.06) w białostockich Spodkach będzie można obejrzeć komedię „Moralność pani D.”. To spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Pro Arte Plus, nad którą opiekę artystyczną sprawuje aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku – Bernard Bania.

– Tytuł spektaklu to „Moralność pani D.”, gdyż jest to moja adaptacja sztuki Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej – wyjaśnia Bernard Bania. – Przeniosłem akcję w czasy współczesne, tym samym pokazując uniwersalność terminu dulszczyzna. Tego typu postawa: zakłamania czy obłudy nie jest przypisana tylko do jednego okresu w historii, takie rodziny funkcjonują też obecnie – chciałem to podkreślić.

Nad spektaklem grupa Pro Arte Plus pracowała w 11-osobowym składzie od września 2019 roku. W marcu 2020 roku próby w Spodkach PIK zostały przerwane przez pandemię koronawirusa, ale młodzi aktorzy się nie poddali i kontynuowali prace nad sztuką online. Teraz będzie można się przekonać, jaki jest efekt końcowy tej pracy. Początek spektaklu o 16.30. (mt/mc)